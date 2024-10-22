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Эндокринолог рассказала о негативных последствиях дефицита йода в организме

Врач Володина: дефицит йода снижает работоспособность и сообразительность

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Дефицит йода в организме человека приводит к снижению работоспособности и сообразительности. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Марина Володина.

Она отметила, что явных признаков дефицита йода не имеется. При нем будут накапливаться различные заболевания и состояния.

Врач подчеркнула, что при дефиците йода синдром хронической усталости будет развиваться гораздо быстрее и отчетливее. Кроме того, будет уменьшаться сообразительность и быстрее теряться работоспособность. У беременных женщин повышается риск выкидышей.

По словам Володиной, надежным средством от дефицита йода является йодированная соль. Также полезно употреблять морепродукты.

14 октября врач-диетолог Марият Мухина рассказала о пользе для пожилых людей хурмы, так как в ней содержится большое количество йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы.

Ранее россиян предупредили о серьезных последствиях переизбытка БАДов в организме.

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