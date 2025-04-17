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Врач назвал признаки, которые сигнализируют о дефиците железа у детей

Врач Прохоренко: изменения кожи сигнализируют о дефиците железа у детей
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Shutterstock

Изменения кожи и состояния волос могут сигнализировать о дефиците железа у ребенка. Об этом kp.ru рассказал педиатр Антон Прохоренко.

«Железо — главный микроэлемент, необходимый для синтеза гемоглобина, который, в свою очередь, обеспечивает транспорт кислорода от легких ко всем органам и тканям. Недостаток этого ценного микроэлемента приводит к кислородному голоданию, что отражается на физическом и психоневрологическом развитии ребенка», — предупредил эксперт.

По его словам, при анемии дети могут становиться вялыми и плаксивыми, жаловаться на головные боли, головокружения и шум в ушах. На фоне нарушений в работе желудочно-кишечного тракта у них могут возникать тошнота, рвота, запоры или диарея, а также желание съесть что-то несъедобное, например, мел, глину или землю.

Врач отметил, что при дефиците железа дети чаще болеют инфекционными заболеваниями и могут столкнуться с сердечно-сосудистыми болезнями. Кроме того, это сказывается на концентрации внимания и памяти, заключил Прохоренко.

Терапевт Оксана Хамицева до этого говорила, что постоянно холодные ноги даже в тепле могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Так, они могут предупреждать об анемии, гипотонии, гипертонии, заболеваниях щитовидной железы, хронической сердечной недостаточности.

Ранее были названы заболевания, которые могут вызвать выпадение волос.

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