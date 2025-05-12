Россиянин проснулся от выстрела в висок и попал в больницу с контузией

В Ленобласти мужчина проснулся от выстрела в висок

В Ленинградской области 42-летний мужчина проснулся от выстрела в висок и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 11 мая в поселке Новый Свет в Гатчине. 42-летний мужчина проснулся от резкой боли в виске. В этот момент в комнате находилась только его 13-летняя дочь, которая вызвала скорую помощь и сообщила, что ее отец ранен в висок.

Пострадавший был госпитализирован с ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и контузионными очагами в височной области. Отмечается, что мужчина не является владельцем оружия и его не обнаружили на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого врачи из Владивостока спасли мужчину, которому выстрелили в нос из пневматики. Пуля продвинулась от кончика носа по левому носовому ходу, разрушив нижнюю носовую раковину, и застряла глубоко в тканях носоглотки.

Ранее мужчина с пистолетом напал на людей, выгуливавших собак в российском городе.