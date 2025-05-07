Врачи из Владивостока спасли мужчину после случайного выстрела в нос

Во Владивостоке врачи спасли пациента с пулей от пневматической винтовки в носу

Случайная пуля попала в нос жителю Приморья и доставила ему много неприятностей. Об этом рассказали во Владивостокской клинической больнице №1.

Недавно в медучреждение доставили пациента, пострадавшего от случайного выстрела из пневматической винтовки. При каких обстоятельствах он произошел, не уточняется, однако известно, что пуля продвинулась от кончика носа по левому носовому ходу, разрушив нижнюю носовую раковину, и застряла глубоко в тканях носоглотки.

В Первой городской больнице мужчине провели эндоскопический осмотр, но пулю не нашли и решили оперировать без промедления. Операцию провели врачи из оториноларингологического отделения, они успешно извлекли инородное тело при помощи рентген-навигационной установки.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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