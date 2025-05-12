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Мужчина с пистолетом напал на людей, выгуливавших собак в российском городе

В Тюмени мужчина с пистолетом напал на людей, выгуливавших собак

В Тюмени вооруженный пистолетом мужчина напал на местных жителей, которые выгуливали собак. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

Инцидент произошел 11 мая в сквере Дружбы на Харьковской улице. Неадекватный мужчина с пневматическим пистолетом напал на людей, которые выгуливали своих собак. На кадрах с места происшествия слышно, как агрессор угрожает выстрелить в собаку и требует, чтобы один из горожан к нему подошел.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Стражи порядка скрутили и увезли агрессивного мужчину.

До этого в Уфе мужчина стрелял по уличным псам во время прогулки со своей собакой. Предварительно, он совершал выстрелы из сигнального пистолета. Сотрудники правоохранительных органов задержали его.

Ранее в Ленобласти неизвестный открыл стрельбу по женщине с собакой.

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