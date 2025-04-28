Конан попытался поджечь офис московского банка

Конан К., приехавший в Россию из Кот-д'Ивуара (Западная Африка), попытался поджечь офис банка, расположенный на Новоясеневском проспекте в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент случился 25 апреля. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о попытке поджога. На место прибыли правоохранители и задержали злоумышленника, в руках которого была бутылка для розжига.

По данному факту проводится проверка.

Отмечается, что африканец проживает в Москве.

В декабре прошлого года 70-летний житель петербургского Колпино признался полиции в поджоге двух банкоматов. Мужчина причастен к поджогам банкоматов на Тверской улице и проспекте Ленина. Он также пытался совершить еще один поджог, но безуспешно.

В том же месяце жительница Анапы запустила у здания полиции фейерверк, а затем попыталась поджечь банкомат. Как сообщили в местной полиции, 59-летняя женщина запустила фейерверк возле здания полиции. После чего направилась к банкоматам с целью поджечь их. Женщина достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином. Ей помешали прохожие, они удерживали ее до приезда полиции.

Ранее юрист рассказал о возможных наказаниях для поджигателей банкоматов.