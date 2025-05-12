Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новых схемах кибермошенников

Депутат Коркин: мошенники запустили фейковые сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Весной мошенники запустили более 100 фейковых сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов, где «продаются» ответы на экзаменационные вопросы. Потенциальные жертвы — выпускники, сдающие ОГЭ и ЕГЭ. Об этом в интервью РИАМО предупредил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Заплатив деньги за фальшивые ответы, на устройство человека загружается вирус, который крадет пароли, дает полный доступ к вашему телефону или компьютеру, может «обчистить» ваши соцсети, банковские приложения и многое другое», — сказал парламентарий.

Кроме того, по его словам, мошенники сосредоточились на схемах обмана отпускников в преддверии летнего сезона. В Сети множатся поддельные сайты, на которых злоумышленники маскируются под известные авиакомпании и предлагают «суперцены» на билеты. Эксперт призвал внимательно проверять домены, прежде чем переходить по ссылке.

До этого в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что мошенники начали похищать деньги и персональные данные через приложение удаленного доступа.

В ведомстве пояснили, что в рамках схемы злоумышленники звонят россиянам, представляясь работниками поликлиник, управляющих компаний ЖК, Росфинмониторинга, полиции и так далее. Они призывают скачать якобы официальное приложение, после установки которого получают доступ к устройству человека.

Ранее в Госдуме посоветовали россиянам придумать кодовое слово для защиты от дипфейков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами