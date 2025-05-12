Россиян предупредили о новых схемах кибермошенников

Депутат Коркин: мошенники запустили фейковые сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ

Весной мошенники запустили более 100 фейковых сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов, где «продаются» ответы на экзаменационные вопросы. Потенциальные жертвы — выпускники, сдающие ОГЭ и ЕГЭ. Об этом в интервью РИАМО предупредил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Заплатив деньги за фальшивые ответы, на устройство человека загружается вирус, который крадет пароли, дает полный доступ к вашему телефону или компьютеру, может «обчистить» ваши соцсети, банковские приложения и многое другое», — сказал парламентарий.

Кроме того, по его словам, мошенники сосредоточились на схемах обмана отпускников в преддверии летнего сезона. В Сети множатся поддельные сайты, на которых злоумышленники маскируются под известные авиакомпании и предлагают «суперцены» на билеты. Эксперт призвал внимательно проверять домены, прежде чем переходить по ссылке.

До этого в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что мошенники начали похищать деньги и персональные данные через приложение удаленного доступа.

В ведомстве пояснили, что в рамках схемы злоумышленники звонят россиянам, представляясь работниками поликлиник, управляющих компаний ЖК, Росфинмониторинга, полиции и так далее. Они призывают скачать якобы официальное приложение, после установки которого получают доступ к устройству человека.

Ранее в Госдуме посоветовали россиянам придумать кодовое слово для защиты от дипфейков.