В Госдуме посоветовали россиянам придумать кодовое слово для защиты от дипфейков

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков посоветовал каждой российской семье придумать внутреннее кодовое слово, которое поможет распознать мошеннические схемы с использованием технологий дипфейка. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Депутат отметил, что сейчас жизненно необходимо, чтобы в семье было специальное слово, так как это эффективный инструмент против обмана. Он добавил, что специалисты по искусственному интеллекту уже сейчас утверждают, что к концу года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками. Это и аудиосообщения, и видео, где якобы говорят ваши близкие. Скоро появятся и звонки с фальшивыми голосами родственников, предупредил Бурлаков.

Он добавил, что при любых сомнениях достаточно попросить человека на связи назвать заранее установленный пароль.

«И тогда все ясно — перед вами свой или мошенник. Мои домочадцы уже придумали защитный пароль», — заключил Бурлаков.

Ранее мошенники начали использовать новую схему обмана с билетами «банка приколов».