Умерла мать Шэрон Стоун

sharonstone/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская актриса Шэрон Стоун сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о смерти матери Дороти.

Причина смерти не уточняется. Мать знаменитости умерла в возрасте 92 лет.

Актриса опубликовала фото родителей – Дороти и Джозефа Уильяма Стоунов. Отец Шэрон скончался в 2009 году в Лос-Анджелесе. Ему было 79 лет. Причиной смерти стали осложнения от рака и болезни Паркинсона.

«Это были они. Прекрасная пара. На крыльях ангелов», — подписала публикацию артистка.

В феврале Шерон Стоун поделилась видео с матерью после госпитализации. В ролике мать артистки поздравляет всех с днем святого Валентина. 92-летняя женщина покрыта синяками и кровоподтеками. Актриса объяснила, что мать упала, поэтому была вынуждена лечь в больницу. Подробности происшествия неизвестны.

Шерон Стоун является лауреаткой премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинанткой на «Оскар». Она играла в таких фильмах, как «Основной инстинкт», «Вспомнить все», «Казино».

Ранее умерла 11-летняя звезда Netflix Миллена Брандао после 13 остановок сердца.