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Умерла актриса из фильма «Курьер»

Актриса Алефтина Евдокимова скончалась в 85 лет
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Малый театр

Народная артистка России Алефтина Евдокимова скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причина смерти неизвестна. Дата и место прощания не сообщалось.

Евдокимова родилась 6 октября 1939 года в городе Основа Харьковской области. В 1963-м она окончила актерский факультет ВГИКа. После выпуска артистка стала служить в Малом театре. Актриса также работала в театре «Сфера». В 1997-м она удостоилась звания Заслуженной артистки РСФСР, а в 1992-м – народной. Актриса также получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, орден Дружбы, медаль «Ветеран труда» и медаль «В память 850-летия Москвы».

Евдокимова дебютировала в кино в 1963 году в картине «Серебряный тренер». В ее фильмографии 40 работ. Она играла в таких проектах, как «Палач», «Мосгаз», «Пришелец Ванюша», «Курьер», «Продлись, продлись, очарованье...», «Нежный возраст», «Миссия в Кабуле», «Глухарь», «Царь Петр и Алексей».

2 мая сооснователь группы «Мастер», бывший барабанщик коллектива «Ария» Игорь Молчанов скончался в Бельгии.

Ранее известная певица погибла в пожаре.

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