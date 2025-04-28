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В Уфе мужчина стрелял по уличным псам на прогулке со своей собакой

Житель Уфы открыл стрельбу по бездомным собакам, когда выгуливал своего питомца

Хозяин бульдога открыл стрельбу из пистолета по бродячим псам в Уфе. Об этом сообщает «Сапа».

Утренний инцидент, произошедший во дворе на улице Комарова, попал на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, мужчина заметил двух бездомных собак, проходя мимо подъезда, и тут же открыл стрельбу в их сторону.

Животные разбежались, а неадекватный собачник пошел дальше. Из публикации следует, что злоумышленник уже задержан. Предварительно, он стрелял из сигнального пистолета. В уфимской полиции случившееся пока не комментировали.

До этого в Крыму хозяин овчарки угрожал ножом хозяину таксы, который рекомендовал ему посадить собаку на цепь.

Мужчине, который в тот момент был пьян, замечание явно не понравилось. В ответ он достал нож и стал бросаться на человека, но навредить ему не успел, так как на место быстро приехали полицейские. Нападавшего задержали и доставили в отдел внутренних дел, но уже на следующий день он вышел на свободу.

Ранее хозяин спаниеля вступил в поединок на палках с хозяйкой целой своры собак и попал на видео.

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