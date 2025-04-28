В Уфе мужчина стрелял по уличным псам на прогулке со своей собакой

Хозяин бульдога открыл стрельбу из пистолета по бродячим псам в Уфе. Об этом сообщает «Сапа».

Утренний инцидент, произошедший во дворе на улице Комарова, попал на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, мужчина заметил двух бездомных собак, проходя мимо подъезда, и тут же открыл стрельбу в их сторону.

Животные разбежались, а неадекватный собачник пошел дальше. Из публикации следует, что злоумышленник уже задержан. Предварительно, он стрелял из сигнального пистолета. В уфимской полиции случившееся пока не комментировали.

До этого в Крыму хозяин овчарки угрожал ножом хозяину таксы, который рекомендовал ему посадить собаку на цепь.

Мужчине, который в тот момент был пьян, замечание явно не понравилось. В ответ он достал нож и стал бросаться на человека, но навредить ему не успел, так как на место быстро приехали полицейские. Нападавшего задержали и доставили в отдел внутренних дел, но уже на следующий день он вышел на свободу.

Ранее хозяин спаниеля вступил в поединок на палках с хозяйкой целой своры собак и попал на видео.