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В Ленобласти неизвестный открыл стрельбу по женщине с собакой

В Сланцах неизвестный выстрелил в женщину около магазина
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В Ленобласти женщина пострадала во время стрельбы около магазина. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Сланцах, на улице Свердлова. Около местного магазина произошел конфликт, во время которого один из участников выстрелил в 51-летнюю женщину, выгуливавшую рядом собаку.

«Услышав внезапный хлопок, женщина упала и, как ей показалось, повредила руку», – рассказали в МВД.

После осмотра выяснилось, что в руку попала пуля, предположительно, от пневматического пистолета. Пострадавшей оказали помощь, каких-либо серьезных травм она не получила.

«Состояние пострадавшей врачи оценили как удовлетворительное, отпустив на амбулаторное лечение», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего. Стрелявшего сейчас ищут.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, предъявившего полиции ружье вместо документов.

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