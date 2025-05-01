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В США сбежавшая кенгуру Шейла перекрыла трассу и попала на видео

AP: в Алабаме кенгуру Шейла сбежала от хозяина и парализовала движение по шоссе

В американском штате Алабама кенгуру по кличке Шейла сбежала от хозяина и перекрыла трассу. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

По словам журналистов, Шейла парализовала движение по участку межштатной автомагистрали в Алабаме. Кенгуру заметили прыгающим вдоль обочины межштатной автомагистрали 85 в округе Мейкон, между Монтгомери и Оберном.

«‎Патрульные перекрыли обе стороны межштатной автомагистрали для безопасности автомобилистов. Владелец животного и патрульные смогли поймать его», — сказано в материале.

Отмечается также, что животное сбежало из вольера. Владельцу и правоохранителям пришлось сделать Шейле седацию (ввести в сон), чтобы вернуть ее домой. Хозяин кенгуру Патрик Старр рассказал журналистам, что сейчас с Шейлой все в порядке: она не ранена, ест и пьет.

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Ранее пес Саймон стал почетным мэром Нью-Йорка.

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