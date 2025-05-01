В США сбежавшая кенгуру Шейла перекрыла трассу и попала на видео

AP: в Алабаме кенгуру Шейла сбежала от хозяина и парализовала движение по шоссе

В американском штате Алабама кенгуру по кличке Шейла сбежала от хозяина и перекрыла трассу. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

По словам журналистов, Шейла парализовала движение по участку межштатной автомагистрали в Алабаме. Кенгуру заметили прыгающим вдоль обочины межштатной автомагистрали 85 в округе Мейкон, между Монтгомери и Оберном.

«‎Патрульные перекрыли обе стороны межштатной автомагистрали для безопасности автомобилистов. Владелец животного и патрульные смогли поймать его», — сказано в материале.

Отмечается также, что животное сбежало из вольера. Владельцу и правоохранителям пришлось сделать Шейле седацию (ввести в сон), чтобы вернуть ее домой. Хозяин кенгуру Патрик Старр рассказал журналистам, что сейчас с Шейлой все в порядке: она не ранена, ест и пьет.

29 апреля сообщалось, что в Удмуртии пес по кличке Трамп спас хозяев, которые крепко спали во время пожара в доме. Инцидент произошел в деревне Катыши Воткинского района. В одном из частных домов после короткого замыкания началось возгорание на веранде — в этот момент пожилые хозяева спали. Пес пары, спаниель по кличке Трамп, разбудил пенсионеров громким лаем. Собака не умолкала, пока супруги не вышли из дома.

Ранее пес Саймон стал почетным мэром Нью-Йорка.