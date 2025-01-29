Пес Саймон стал почетным мэром Нью-Йорка

Пес породы бассет-хаунд по имени Саймон выиграл выборы почетного мэра-пса Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Post.

Инаугурация Саймона состоялась 26 января. Пес прибыл на церемонию в мэрию города в сопровождении своей хозяйки Софи Вершбоу. Одет он был в галстук и зимнее пальто.

В течение двух лет Саймон и Вершбоу будут работать над сбором пожертвований для приютов и помощи бездомным животным, а также активно участвовать в поиске новых хозяев для собак и кошек.

В ходе церемонии инаугурации городской общественный адвокат Джумаан Уильямс взял с пса обещание исполнять обязанности мэра Нью-Йорка в духе свободы собаколюбия для всех. Затем он пожал Саймону лапу и дополнил его образ цилиндром.

Борьба за пост мэра-пса не обошлась без инцидентов. Так, пользователи криптовалюты пришли на избирательные участки и начали покупать голоса, чтобы помочь своему кандидату — померанскому шпицу Бертраму, в честь которого они даже создали криптовалюту BERT. После этой авантюры некоторые владельцы собак в знак протеста сняли своих питомцев с выборов.

В начале ноября Саймон обошел Бертрама в одном из финальных туров.

22 января сообщалось, что в Москве кота-прапорщика по кличке Толик из пожарной части №89 выдвинули на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации «Братья наши меньшие».

Ранее китайцы начали отправлять собак и котов на работу.