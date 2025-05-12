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Стало известно о пользе пилатеса для здоровья

Pravda.Ru: пилатес поможет справиться с нарушениями сна
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Lobachad/Shutterstock/FOTODOM

Пилатес поможет справиться с последствиями хронического стресса — нарушениями сна и напряжением в теле, особенно в области шеи и плеч. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалисты по телесно-ориентированным практикам отметили, что такие занятия положительно влияют на психику и помогают вернуть контроль над телом и эмоциями. Кроме того, методика позволит войти в режим «отдыха и пищеварения», при котором восстанавливается дыхание, снижается частота сердцебиения, активизируется работа внутренних органов. Это также позволяет снять мышечный зажим и улучшить циркуляцию крови.

«Практика помогает расслабить шею, плечи, поясницу — зоны, где обычно «хранится» физическое напряжение. При этом внимание к дыханию и концентрация на движении помогают уму выйти из замкнутого круга тревожных мыслей», — добавили в сообщении.

До этого сообщалось, что пилатес является эффективным и безопасным подходом, который поможет в улучшении здоровья суставов и профилактике травм. С помощью него можно укрепить мышцы, снять боль и улучшить подвижность суставов.

Ранее фитнес-тренер назвал идеальное количество шагов в день для похудения.

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