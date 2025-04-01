Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе занятий пилатесом

Pravda.Ru: пилатес поможет улучшить здоровье суставов
close
Lobachad/Shutterstock/FOTODOM

Пилатес является эффективным и безопасным подходом, который поможет в улучшении здоровья суставов и профилактике травм. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на физиотерапевта Джози Араужо.

С помощью него можно укрепить мышцы, снять боль и улучшить подвижность суставов. По словам эксперта, метод считается безопасным, эффективным и малотравматичным, поэтому он подойдет для людей с хроническими повреждениями суставов.

К одним из самых эффективных упражнений пилатеса эксперт отнес боковые подъемы ног, для этого нужно лечь на бок, положить под голову согнутую нижнюю руку и поставить на пол нижнюю ногу, а верхнюю — поставить на одну линию с бедром. После этого нужно поднимать ногу и плавно опускать вниз. Помимо этого, можно выполнять плавание лежа на полу — лечь на живот и поочередно поднимать левую руку и правую ногу и наоборот. Последнее упражнение — ролл — глубокий присед.

«Встаньте, поставив одну ногу на валик, а другую — вперед. Отведите ролик назад, пока переднее колено не достигнет положения 90 градусов, затем медленно вернитесь в исходное положение», — добавили в сообщении.

Сертифицированный инструктор по пилатесу Виктория Репа до этого говорила, что утренний пилатес поможет взбодриться, повысить уровень энергии, а также улучшить настроение и осанку.

Ранее фитнес-тренер рассказала, какие упражнения помогут развить грацию и пластичность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами