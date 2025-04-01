Россиянам рассказали о пользе занятий пилатесом

Пилатес является эффективным и безопасным подходом, который поможет в улучшении здоровья суставов и профилактике травм. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на физиотерапевта Джози Араужо.

С помощью него можно укрепить мышцы, снять боль и улучшить подвижность суставов. По словам эксперта, метод считается безопасным, эффективным и малотравматичным, поэтому он подойдет для людей с хроническими повреждениями суставов.

К одним из самых эффективных упражнений пилатеса эксперт отнес боковые подъемы ног, для этого нужно лечь на бок, положить под голову согнутую нижнюю руку и поставить на пол нижнюю ногу, а верхнюю — поставить на одну линию с бедром. После этого нужно поднимать ногу и плавно опускать вниз. Помимо этого, можно выполнять плавание лежа на полу — лечь на живот и поочередно поднимать левую руку и правую ногу и наоборот. Последнее упражнение — ролл — глубокий присед.

«Встаньте, поставив одну ногу на валик, а другую — вперед. Отведите ролик назад, пока переднее колено не достигнет положения 90 градусов, затем медленно вернитесь в исходное положение», — добавили в сообщении.

Сертифицированный инструктор по пилатесу Виктория Репа до этого говорила, что утренний пилатес поможет взбодриться, повысить уровень энергии, а также улучшить настроение и осанку.

Ранее фитнес-тренер рассказала, какие упражнения помогут развить грацию и пластичность.