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Фитнес-тренер назвал идеальное количество шагов в день для похудения

Фитнес-тренер Литовченко: для похудения нужно проходить 7-10 тыс. шагов в день
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Pexels

Людям в среднем рекомендуется проходить от 7 тыс. до 10 тыс. шагов в день, чтобы получить пользу для здоровья и не сильно нагружать организм. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.

По его словам, это поможет улучшить самочувствие, повысить работоспособность, а также ускорить метаболизм и похудеть.

«Когда люди начинают ходить, вот 7 тыс. и кто-то до 10 тыс., у них очень хорошие показатели при похудении, они чувствуют себя, что они становятся более бодрые, работоспособность у них повышается, процесс похудения идет быстрее. У них чувствуется, что разгоняется метаболизм», — отметил Литовченко.

При этом тренер уточнил, что чрезмерные нагрузки могут привести к проблемам со здоровьем, если человек не имеет должной подготовки. В связи с этим он посоветовал не увлекаться прогулками в 20 тыс. шагов.

Американский терапевт Майкл Чичак до этого говорил, что 10 тыс. шагов в день не всегда помогают бороться с лишним весом, но ходьба в быстром темпе может ускорить процесс похудения.

Ранее британец прошел 100 тыс. шагов за сутки и рассказал, что стало с его телом.

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