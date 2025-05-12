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Бывший следователь РФ признался в вывозе оружия из зоны СВО

Экс-следователь Панжев признался в вывозе оружия из зоны СВО в Ростов-на-Дону
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Бывший заместитель руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признался в вывозе оружия из зоны СВО в Ростовскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что Панжева задержали в октябре 2024 года при попытке вывезти на своем автомобиле несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты. Его обвинили в незаконном приобретении, сбыте, перевозке оружия группой лиц с использованием служебного положения.

Панжев признал свою вину.

До этого портал 47news сообщал, что в Ростовской области при попытке пересечения границы новых территорий РФ задержали бывшего заместителя руководителя СК Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексея Панжева.

Панжев известен тем, что вел дело «банды Лося» – криминального авторитета из Санкт-Петербурга Александра Курьякова. После начала СВО следователь оставил карьеру и возглавил один из территориальных отделов СК в Луганске.

Ранее обвинение запросило 20 лет колонии экс-следователю Тамбиеву.

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