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Задержан петербургский следователь, который вел дело «банды Лося»

Арестован следователь из Петербурга Панжев, в его багажнике нашли оружие

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Depositphotos

В Ростовской области при попытке пересечения границы новых территорий РФ задержали бывшего заместителя руководителя СК Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексея Панжева. Об этом сообщил портал 47news.

Оперативки обнаружили в его багажнике автоматы Калашникова и боевые гранаты. По словам источника портала, подполковника арестовали на 30 суток. Возбуждено уголовное дело по незаконному хранению, перевозке и возможному хищению огнестрельного оружия.

Панжев известен тем, что вел дело «банды Лося» – криминального авторитета из Санкт-Петербурга Александра Курьякова. После начала СВО следователь оставил карьеру и возглавил один из территориальных отделов СК в Луганске.

До этого экс-заместитель главы Тамбовской области Игорь Кулаков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве котельных, отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Следователь отменил бывшему чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее обвинение запросило 20 лет колонии экс-следователю Тамбиеву.

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