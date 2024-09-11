Обвинение запросило 20 лет колонии экс-следователю Тамбиеву

Прокурор потребовал приговорить бывшего начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как передает корреспондент «Ъ» из Балашихинского городского суда Подмосковья, в ходе прений сторон гособвинитель Надежда Тихонова заявила, что считает полностью доказанной вину Тамбиева. Срок прокурор запросила по совокупности совершенных обвиняемым преступлений.

Вторую подсудимую, старшего лейтенанта Кристину Ляховенко и подчиненную Тамбиева, гособвинитель предложила осудить на 13 лет колонии общего режима.

35-летний майор юстиции обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более $1,5 миллиона, 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и еще $1,3 миллиона. 27-летняя Ляховенко, по мнению СКР, является его сообщником.

По версии следствия, Тамбиев в 2020 году за 500 тыс. рублей помог знакомому адвокату Роману Мейеру возбудить уголовное дело о грабеже и помочь его клиентам, участникам хакерской группировки Infraud Organization. В январе 2021 года хакеры стали фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса. Дело попало в производство Ляховенко. Вслед за этим обвиняемые, считает следствие, стали регулярно получать взятки.

В июне Тамбиев отвергал обвинения в том, что получал взятки в биткоинах на сумму около семи миллиардов рублей.

Ранее арестованный за взятку районный военком Москвы решил уехать на СВО.