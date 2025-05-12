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Россиянам рассказали, как защититься от работодателей-мошенников

HR-эксперт Лоикова: россиянам стоит игнорировать подозрительные вакансии
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ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

Игнорирование подозрительных вакансий, например, в мессенджерах, поможет россиянам избежать мошенничества при поиске работы. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, соискателям не стоит переходить по подозрительным ссылкам от незнакомых собеседников, а также пересылать работодателю копии своих документов до собеседования. Если переслать копии все же необходимо, эксперт советует сделать прямо на них пометку «для трудоустройства в такой-то компании» и ставить дату, чтобы их не могли использовать в мошеннических целях.

Лоикова порекомендовала искать работу только на крупных платформах, где работодателей обычно проверяют перед публикацией вакансии.

«Кроме этого, важно самостоятельно собирать информацию о компании: как долго она существует на рынке, какие отзывы оставляют о ней другие соискатели и те, кто в ней работал», — добавила она.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев до этого говорил, что Минцифры в 2025 году хочет сделать возможной для работодателей проверку данных из резюме соискателя.

Ранее россиян предостерегли от шуточного диалога с мошенниками.

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