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Россиян предостерегли от шуточного диалога с мошенниками

Куратор «Мошеловки» Храпунова: шуточный диалог с мошенниками крайне опасен
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Shutterstock

Вести беседы с мошенниками даже в шуточной форме может быть опасно, так как злоумышленники собирают любую полученную информацию для обмана. Об этом ТАСС сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор», — предупредила эксперт.

Храпунова пояснила, что аферисты могут записать голос и интонацию и использовать это в своих схемах обмана. В частности, живые источники данных используются для генерации дипфейков.

До этого в Госдуме посоветовали россиянам придумать кодовое слово, которое будет использоваться внутри семьи для распознавания мошеннических схем с использованием технологий дипфейка.

Специалисты по искусственному интеллекту утверждают, что к концу 2025 года половина жителей страны столкнется с дипфейк-атаками. Это могут быть аудиосообщения, видео, где якобы говорят близкие люди. В Госдуме отметили, что скоро появятся даже звонки с фальшивыми голосами родственников. Если придумать кодовое слово, то при любых сомнениях достаточно попросить собеседника произнести его, чтобы понять, с кем ведется разговор — своим или мошенником.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана с билетами «банка приколов».

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