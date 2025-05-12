Россиянам назвали главную ошибку при возвращении к работе после долгих выходных

После длительных выходных важно правильно возобновлять трудовую деятельность, стараясь не допустить лишнего стресса. Попытка сразу «на полную мощность» влиться в работу, начать с самых сложных задач и за один день наверстать упущенное – это гарантия потери равновесия, неудач и сильного стресса на этом фоне, объяснила RT директор Департамента организационного развития Евгения Ганькина.

Возвращаться в работу следует «плавно», начиная с проверки электронной почты, изучения документов, общения с коллегами и общего вливания в рабочий ритм с правильной расстановкой приоритетов, считает специалист. Она призвала уделить время восстановлению рабочих контактов, проведению коротких встреч с ключевыми сотрудниками, которые помогут оценить состояние выполняемых проектов.

Свои силы важно оценивать адекватно, стараясь распределить нагрузку по своим возможностям, подчеркнула Ганькина.

«Стоит обсудить с руководителем, какие задачи требуют вашего участия в первую очередь, а что можно отложить или делегировать, — посоветовала она. — Расставляйте приоритеты, чтобы не перегружать себя в первые недели. Помните, что продуктивность вернется не сразу — и это нормально».

Кроме того, она порекомендовала не забывать о сохранении баланса между работой и личной жизнью и не критиковать себя за ошибки – на вливание в трудовой процесс после долгого отдыха в любом случае потребуется время.

До этого продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина также отметила, что возвращаться к работе после новогодних каникул нужно постепенно и с минимальными усилиями. По ее словам, любая реакция на возвращение к привычному ритму жизни — усталость и рассеянность или заряженность энергией и готовность действовать — это нормально. По ее мнению, лучше ограничить потребление крепкого чая и кофе, исключить споры с коллегами и громкую музыку, так как они ведут к возбуждению нервной системы и могут помешать полноценному отдыху.

Ранее россиянам рассказали о ближайших длинных выходных.