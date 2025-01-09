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Эксперт рассказала, как эффективно вернуться к работе после праздников

HR-cпециалист Оборина: возвращаться к работе после праздников нужно постепенно
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Возвращаться к работе после новогодних каникул нужно постепенно и с минимальными усилиями, заявила РИА Новости продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина.

По ее словам, любая реакция на возвращение к привычному ритму жизни — усталость и рассеянность или заряженность энергией и готовность действовать — это нормально.

«Постепенное вхождение в ритм, пусть и с минимальными усилиями, окажется куда эффективнее», — сказала Оборина.

Она добавила, что на этом фоне лучше ограничить потребление крепкого чая и кофе, исключить споры с коллегами и громкую музыку, так как они ведут к возбуждению нервной системы и могут помешать полноценному отдыху.

«Легкие, но питательные блюда, вечерняя прогулка, пара страниц хорошей книги перед сном — все это помогает снизить внутреннее напряжение», — заявила эксперт.

Она посоветовала уделять внимание своим потребностям и правильно расставлять приоритеты, а руководителям посоветовала организовать неформальную планерку, где сотрудники поделятся впечатлениями о праздниках.

Врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская для восстановления организма призвала пить больше воды, чтобы восполнить потери жидкости, вызванные алкоголем и праздничной едой, а также избегать кофеина и алкоголя, так как они могут обезвоживать организм.

Ранее для россиян началась самая короткая рабочая неделя года.

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