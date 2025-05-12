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Врач рассказала о пользе сухофруктов для пожилых

Врач Соломатина: курага поможет пожилым укрепить иммунную систему
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elenamazur/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым людям важно включать в свой рацион питания курагу, изюм и чернослив, потому что в них содержатся полезные для здоровья вещества. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что в винограде, из которого изготавливают изюм, есть ресвератрол. Он благоприятно влияет на сосудистую систему и может активировать специальные вещества, которые поддержат жизнедеятельность клеток.

«В свою очередь, в кураге много бета-каротина — предшественника витамина А, необходимого для сумеречного зрения (возможность видеть при плохом освещении или в темноте. — прим. ред.). Также элемент укрепляет иммунную систему и восстанавливает слизистые», — продолжила Соломатина.

Чернослив, по ее словам, поможет пожилым улучшить перистальтику кишечника, вывести из организма токсины и снизить риск развития онкологических болезней. Врач посоветовала съедать пару сухофруктов и небольшую горстку изюма в день.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что пожилым людям полезно пить компот из сухофруктов, потому что он поможет укрепить иммунитет, а также окажет положительное воздействие на сердце и зрение.

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