Описана идеальная диета защитника отечества

Свинина, шпик, каши и растительные масла помогут поддержать иммунитет и хорошее самочувствие защитников Отечества, а пряности и сухофрукты — согреют в холодную погоду. Об этом «Газете.Ru» рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».

«Чтобы поддерживать здоровье бойцов в холодное время года, рекомендуется включать в меню продукты, которые в процессе переваривания выделяют много энергии, давая организму возможность себя согревать. Это, прежде всего, продукты с высоким содержанием белка и жира, а также пища со сложными углеводами», — объяснила эксперт.

Помимо согревающего эффекта, жиры участвуют также в усвоении жирорастворимых витаминов и обеспечении работы важных гормонов. Примерами составляющих идеальной диеты бойца выступают свинина, шпик, высококалорийные первые блюда, каши из цельнозерновых круп.

Обязательно введение в рацион растительных масел: подсолнечного, оливкового, льняного, кунжутного. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые хорошо усваиваются организмом и восполняют энергетические запасы, помогая поддерживать тепло.

«Полезными продуктами в зимнее время также являются свекла, тыква, квашеная капуста, черная фасоль, улучшающие кровообращение пряности — кардамон, куркумин, гвоздика, корица и сухофрукты — финики, изюм, курага», — добавила специалист по питанию.

В заключение технолог-нутрициолог отметила, что обеспечивать оптимальное питание защитникам отечества помогают пайки, разработанные с учетом физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных военных профессий и климатических условий.

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