Врач рассказала о пользе компота из сухофруктов для пожилых

Пожилым людям полезно пить компот из сухофруктов, потому что он поможет укрепить иммунитет, а также окажет положительное воздействие на сердце и зрение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она отметила, что в этом напитке содержатся витамин B6, необходимый для выработки серотонина — гормона счастья, а также витамины C и A. Последние нужны для крепкого иммунитета и хорошей работы органов зрения.

«Калий из сухофруктов улучшает работу сердца. Магний — это очень мощный миорелаксант. Он снижает давление и обладает еще легким седативным эффектом», — продолжила Мухина.

Врач порекомендовала пожилым пить по одному-два стакана компота без сахара в день.

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова до этого говорила, что самые полезные компоты делаются на основе кураги, чернослива и яблока. Однако Круглова предупредила, что сладкие компоты могут представлять опасность для здоровья, потому что они будут увеличивать калорийность рациона.

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