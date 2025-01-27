Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о пользе компота из сухофруктов для пожилых

Врач Мухина: компот из сухофруктов поможет пожилым укрепить иммунитет
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым людям полезно пить компот из сухофруктов, потому что он поможет укрепить иммунитет, а также окажет положительное воздействие на сердце и зрение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она отметила, что в этом напитке содержатся витамин B6, необходимый для выработки серотонина — гормона счастья, а также витамины C и A. Последние нужны для крепкого иммунитета и хорошей работы органов зрения.

«Калий из сухофруктов улучшает работу сердца. Магний — это очень мощный миорелаксант. Он снижает давление и обладает еще легким седативным эффектом», — продолжила Мухина.

Врач порекомендовала пожилым пить по одному-два стакана компота без сахара в день.

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова до этого говорила, что самые полезные компоты делаются на основе кураги, чернослива и яблока. Однако Круглова предупредила, что сладкие компоты могут представлять опасность для здоровья, потому что они будут увеличивать калорийность рациона.

Ранее россиянам посоветовали полезную альтернативу компоту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами