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Названы продукты, которые помогут избежать дефицита йода

ФНЦ Горбатова: творог и йогурт помогут избежать дефицита йода в организме
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StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

Систематическое потребление молочных продуктов поможет защититься от йододефицита. К такому выводу пришли ученые из Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова в результате исследования, проведенного совместно с компанией Health & Nutrition. О результатах Газете.Ru рассказали в пресс-релизе научного учреждения.

По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой эндокринологии №1 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Валентина Фадеева, йод содержится в различных молочных продуктах, таких как творог и йогурты. В среднем 100 граммов молочного продукта обеспечивают около 17 мкг йода — до 30% от рекомендуемой суточной нормы. Так, употребление 200 г питьевого йогурта или 100 г творога может значительно восполнить потребности организма в этом микроэлементе.

«Для жителей регионов с традиционно низким уровнем йода в почве молочные продукты могут стать доступным и эффективным способом профилактики йододефицитных заболеваний», — подчеркнул Валентин Фадеев.

Особое внимание в исследовании уделили наиболее уязвимым группам населения — детям и беременным женщинам, для которых йод особенно важен для нормального развития и поддержания здоровья.

Как отметила директор Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Оксана Кузнецова, технологии переработки молока практически не снижают содержание йода в конечных продуктах.

«Наши исследования показали, что органический йод остается стабильным в молочных продуктах на протяжении всего срока хранения. Это делает их надежными источниками йода для профилактики его дефицита», — добавила она.

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