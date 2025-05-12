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Москвичам пообещали потепление до +20°C

Гидрометцентр: потепление до +20°C ожидается в Москве
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Во второй половине недели, которая началась 12 мая, в Москве начнется потепление. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

По его данным, в четверг, 15 мая, температура воздуха поднимется до +18°C, в пятницу, 16 мая, — +19°C, в субботу — +20°C. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что с приходом тепла в столице будет развиваться мощная кучевая облачность, что может вызвать ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра.

Однако в начале недели в Москве продолжатся заморозки.

«На работу после долгих выходных надо выходить, одевшись потеплее, начало недели будет ветреным, дождливым и прохладным», — отметила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что в Сибирском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах РФ в ближайшие дни будут ночные заморозки. По его словам, ночью температура будет колебаться в диапазоне от 0°C до -5°C. Кроме того, возможны заморозки до -2°C. Синоптик отметил, что понижение температуры до таких показателей произойдет даже на юге, в степных районах Крыма.

Ранее синоптик опроверг прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом.

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