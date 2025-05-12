Суд в Забайкалье переквилифицировал дело обвиняемого в поджоге дач

Обвиняемому в поджоге дач в Забайкалье заменили статью на более тяжелую

Обвиняемому в поджоге дач в поселке Малиновка в Забайкалье заменили статью на более тяжелую. Об этом РИА Новости сообщил старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.

Речь идет о 50-летнем местном жителе, который при строительстве забора резал металл с использованием углошлифовальной машины. Появившиеся искры вызвали пожар. Изначально было возбуждено уголовное дело по статьям «уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и «уничтожение и повреждение лесных насаждений».

«С учетом действий подозреваемого в поджоге, статья переквалифицирована на более тяжкий состав преступления — ч. 3 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия), уголовное дело передано в следственные органы полиции», — сообщил Синельников.

После замены статьи теперь обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о том, что украинские спецслужбы могут оказаться причастными к лесным пожарам в Забайкальском крае.

Ранее в Забайкалье подростка обвинили в лесном пожаре, который тушат уже три дня.