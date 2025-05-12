В заказнике в Амурской области масштабный пожар испепелил тысячи гектаров

Amur Mash: в заказнике в Амурской области произошел самый крупный за 7 лет пожар

В Муравьевском парке в Амурской области произошел самый масштабный за семь лет пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По имеющимся сведениям, возгорание в заказнике произошло по вине человека. Пламя бушевало в течение двух дней. В результате пожара выгорела большая часть водно-болотных угодий и рощ. В огне пострадало значительное количество зверей и пернатых, в частности гнезда с кладками редких японских журавлей и дальневосточных аистов.

19 февраля сообщалось, что экопарк «Земля леопарда» в Приморском крае временно закрыт для посетителей из-за угрозы пожара.

15 июля в крымском Карадагском заповеднике около Коктебеля вспыхнул пожар, загорелась сухая растительность. Изначально огонь распространился на площади 20 гектаров, а к его ликвидации были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.