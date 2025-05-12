Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В заказнике в Амурской области масштабный пожар испепелил тысячи гектаров

Amur Mash: в заказнике в Амурской области произошел самый крупный за 7 лет пожар
close
Телеграм-канал «Алексей Богодистов»

В Муравьевском парке в Амурской области произошел самый масштабный за семь лет пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По имеющимся сведениям, возгорание в заказнике произошло по вине человека. Пламя бушевало в течение двух дней. В результате пожара выгорела большая часть водно-болотных угодий и рощ. В огне пострадало значительное количество зверей и пернатых, в частности гнезда с кладками редких японских журавлей и дальневосточных аистов.

19 февраля сообщалось, что экопарк «Земля леопарда» в Приморском крае временно закрыт для посетителей из-за угрозы пожара.

15 июля в крымском Карадагском заповеднике около Коктебеля вспыхнул пожар, загорелась сухая растительность. Изначально огонь распространился на площади 20 гектаров, а к его ликвидации были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами