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Экопарк в Приморье частично закрыт

Тропа в экопарке «Земля леопарда» в Приморье временно закрыта для посетителей
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Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Экопарк «Земля леопарда» в Приморье временно закрыт для посетителей из-за угрозы пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

«Приостановлено посещение экологического маршрута «Семиверстка» — из-за ввода в регионе особого противопожарного режима. В то же время открыто посещение двух специально оборудованных экотроп: «Кравцовские водопады» и «Тропой леопарда»», — сообщили в администрации парка.

По данным администрации, из-за схода снежного покрова и потепления в нацпарке «Земля леопарда», а также в заповедниках «Кедровая падь», Уссурийский и Дальневосточный морской начался пожароопасный период. Для предотвращения распространения огня были обновлены 180 км оборонительных противопожарных минерализированных разрывов.

До этого в Приамурье частично заблокировали выезд к госгранице из-за профилактических мероприятий.

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