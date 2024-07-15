В крымском Коктебеле загорелась сухая растительность

Площадь пожара в поселке городского типа Коктебеле, расположенном на юго-востоке Крыма, достигла 30 гектаров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Днем 15 июля в населенном пункте загорелась сухая растительность. Изначально огонь распространился на площади 20 гектаров, а к его ликвидации были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники.

Впоследствии профильному ведомству пришлось нарастить силы, задействованные в тушении пламени. Сейчас на месте происшествия работают 278 специалистов и 28 единиц техники. Кроме того, работники МЧС РФ были вынуждены использовать вертолет Ми-8.

«Авиацией уже сброшено 265 кубометров воды. Тушение осложняется жарой и порывистым ветром», — говорится в заявлении.

При этом в Telegram-канале региональной прокуратуры подчеркивается, что пожар в Коктебеле распространился на территорию Карадагского природного заповедника. Как рассказали в ведомстве, возгорание травы и кустарников зафиксировали на «значительной площади» охраняемой природной зоны. Ситуация на месте ЧП находится под личным контролем прокурора республики, уточняется в публикации.

Ранее в крымском содовом товариществе «Дружба» произошел ландшафтный пожар.