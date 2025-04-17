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Суд в Екатеринбурге смягчил меру пресечения блогеру, обвиняемому в экстремизме

В Екатеринбурге обвиняемого в экстремизме блогера отправили под домашний арест
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения местному блогеру Евгению Анисимову, который обвиняется в экстремизме, клевете и незаконном распространении сведений о частной жизни. Его отправили под домашний арест, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Свердловской области.

«Ходатайство следователя оставлено без удовлетворения, обвиняемому изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — говорится в сообщении.

Анисимов пробудет под домашним арестом до 19 июля. Кроме того, ему установили запрет определенных действий. Блогера освободили в зале суда.

Анисимов был задержан 6 февраля в Екатеринбурге и впоследствии арестован по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта «Прекрасная Россия». Основанием для возбуждения дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран. Позже ему предъявили обвинение еще по двум статья Уголовного кодекса России.

Ранее сообщалось, что защита не будет обжаловать решение об аресте блогера Митрошиной.

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