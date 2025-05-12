В аэропорту американского города задержали более 450 рейсов

AP: свыше 450 рейсов задержали в аэропорту Атланты в США из-за проблем на ВПП

В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон, расположенном в городе Атланта (американский штат Джорджия), задержали более 450 рейсов, так как возникла проблема с оборудованием на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Сотни рейсов были задержаны в аэропорту Атланты — одном из самых загруженных в мире — в воскресенье из-за проблемы с оборудованием взлетно-посадочной полосы», — сказано в сообщении.

Как пишет AP, по состоянию на 13:00 (20:00 мск) было задержано более 200 вылетающих и свыше 250 прибывающих рейсов. Специалисты работают над устранением проблемы, отмечает агентство.

До этого в аэропорту Хартсфилд-Джексон столкнулись на аэродроме два самолета авиакомпании Delta. Самолет Airbus A350, вылетавший по рейсу из Атланты в Токио, задел крылом хвост самолета Endeavor Air CRJ-900, вылетавшего по рейсу DL5526 в город Ла-Файет в Луизиане. Инцидент произошел в утренние часы, когда оба воздушных судна осуществляли руление (движение по земле) на взлетно-посадочной полосе.

Ранее в аэропорту Вашингтона пассажирский самолет задел крылом борт с конгрессменами.