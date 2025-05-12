На Галапагосские острова доставили проведших почти два месяца в дрейфе в океане рыбаков

CNN: в Эквадоре спасли рыбаков, которые 55 дней находились в дрейфе в оекане

В порту на Галапагосских островах доставлены пять рыбаков, которые 55 дней провели, дрейфуя в открытом океане. Об этом со ссылкой на военно-морские силы Эквадора сообщает телеканал CNN.

Три перуанца и два колумбийца в середине марта пропали без вести и 7 мая были обнаружены в Тихом океане судном, которое занималось ловлей тунца.

Спасенные рыбаки рассказали, что через два дня после отплытия от берегов Перу на их судне вышел из строя генератор переменного тока, что привело к прекращению работы двигателя, средств связи, навигации и остальных электрических устройств. Чтобы выжить рыбакам пришлось в течение 55 дней питаться сырой рыбой и пить дождевую и морскую воду.

В настоящее время состояние спасенных удовлетворительное. Власти Эквадора в ближайшее время отправят рыбаков на родину - в Перу и Колумбию.

14 марта сообщалось, что в Эквадоре спасли рыбака из Перу, который провел 95 дней в море.

Ранее рыбаки показали видео спасения мужчины, дрейфовавшего в Охотском море 67 дней.