Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Галапагосские острова доставили проведших почти два месяца в дрейфе в океане рыбаков

CNN: в Эквадоре спасли рыбаков, которые 55 дней находились в дрейфе в оекане
close
freepik.com

В порту на Галапагосских островах доставлены пять рыбаков, которые 55 дней провели, дрейфуя в открытом океане. Об этом со ссылкой на военно-морские силы Эквадора сообщает телеканал CNN.

Три перуанца и два колумбийца в середине марта пропали без вести и 7 мая были обнаружены в Тихом океане судном, которое занималось ловлей тунца.

Спасенные рыбаки рассказали, что через два дня после отплытия от берегов Перу на их судне вышел из строя генератор переменного тока, что привело к прекращению работы двигателя, средств связи, навигации и остальных электрических устройств. Чтобы выжить рыбакам пришлось в течение 55 дней питаться сырой рыбой и пить дождевую и морскую воду.

В настоящее время состояние спасенных удовлетворительное. Власти Эквадора в ближайшее время отправят рыбаков на родину - в Перу и Колумбию.

14 марта сообщалось, что в Эквадоре спасли рыбака из Перу, который провел 95 дней в море.

Ранее рыбаки показали видео спасения мужчины, дрейфовавшего в Охотском море 67 дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами