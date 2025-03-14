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Перуанский рыбак 95 дней выживал в открытом море и был спасен

В Эквадоре спасли рыбака из Перу, который провел 95 дней в море
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Перуанский рыбак, который считался пропавшим без вести, найден живым в Эквадоре спустя 95 дней. Об этом сообщает национальная газета Peru 21.

Последний раз Напа Кастро видели 7 декабря 2024 года, когда он вышел в море на своей рыбацкой лодке «Гатон-2» из родной Марконы. Мужчина находился на связи со своими близкими, но через 10 дней пропал, когда находился в 40 милях от острова Санта-Роса.

Родственники рыбака незамедлительно обратились за помощью к властям, однако поиски не дали никаких положительных результатов. О его местонахождении ничего не было неизвестно долгие 84 дня.

Напа Кастро был найден живым в эквадорских водах и спасен экипажем рыболовного судна из Эквадора. На тот момент он пребывал в критическом состоянии и страдал от обезвоживания, так как последние 15 дней провел без питьевой воды.

Почти сразу после спасения рыбак связался с родственниками по видеосвязи, чтобы сообщить им, что он цел и невредим. Семья перуанского рыбака просит правительство организовать возвращение Напы в Перу.

Ранее рыбаки показали видео спасения мужчины, дрейфовавшего в Охотском море 67 дней.

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