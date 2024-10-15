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Появились кадры спасения россиянина, дрейфовавшего в Охотском море 67 дней

В Охотском море рыбаки спасли мужчину, дрейфовавшего 67 дней

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Телеграм-канал «Amur Mash»

У берегов Камчатки в акватории Охотского моря, неподалеку от Усть-Хайрюзово, рыбаки наткнулись на лодку, в которой находился мужчина, пробывший в открытом море 67 дней. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации канала, 9 августа Михаил вместе с братом и племянником пропал со связи во время попытки переплыть из Хабаровского края на Сахалин. Поиски длились более месяца, но результата не дали. Однако спустя два месяца после исчезновения, рыбаки, находившиеся на борту судна «Ангел», обнаружили пропавшую лодку в 23 километрах от берегов Камчатки.

Как сообщает источник издания, лодка была обнаружена экипажем супертраулера благодаря радару.

46-летний мужчина потерял 50 килограммов за время своего дрейфа, но выжил в отличие от родственников. В настоящее время он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

До этого сообщалось, что для участия в поисках пропавших путешественников прибыл самолет МЧС АН-74 со спасателями.

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