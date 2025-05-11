В Польше назвали виновных в поджоге торгового центра в Варшаве

Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве

Россия несет ответственность за поджог торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года, утверждают министр юстиции Польши Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

В совместном заявлении утверждается, что на основе собранных доказательств было выяснено, что пожар произошел в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами.

В публикации отмечается, что польская сторона обладает глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками.

Министры подчеркивают, что деятельность поджигателей торгового центра организовывалась находящимся в России лицом, часть из преступников уже задержана.

30 мая 2024 года сотрудники польского агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсии «по поручению российской разведки».

Крупный пожар в варшавском торговом центре произошел 12 мая 2024 года.

Ранее Польша заподозрила Россию в причастности к пожару в ТЦ.