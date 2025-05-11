Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше назвали виновных в поджоге торгового центра в Варшаве

Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Россия несет ответственность за поджог торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года, утверждают министр юстиции Польши Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

В совместном заявлении утверждается, что на основе собранных доказательств было выяснено, что пожар произошел в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами.

В публикации отмечается, что польская сторона обладает глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками.

Министры подчеркивают, что деятельность поджигателей торгового центра организовывалась находящимся в России лицом, часть из преступников уже задержана.

30 мая 2024 года сотрудники польского агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсии «по поручению российской разведки».

Крупный пожар в варшавском торговом центре произошел 12 мая 2024 года.

Ранее Польша заподозрила Россию в причастности к пожару в ТЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами