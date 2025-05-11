Спецавтомобили на пляжах Анапы по громкоговорителю объявляют о запрете купаться

Два спецавтомобиля с громкоговорителями регулярно объезжают береговую линию в Анапе, предупреждая туристов о временных ограничениях. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Один работает на участке от Центрального пляжа до села Витязево, второй – на береговой линии в станице Благовещенской.

«Отдыхающих и жителей города информируют о временном ограничении функционирования пляжей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что купание в море запрещено, нахождение на пляжах не рекомендуется в связи с очисткой песка спецтехникой.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.