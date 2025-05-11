В Германии более 20 человек пострадали в аварии с автобусом

В ФРГ в результате аварии с участием автобуса пострадали более 20 человек

В Германии произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадали более 20 человек. Об этом сообщает телеканал WDR со ссылкой на данные полиции Кельна.

Согласно информации правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье днем на автотрассе A59. Автобус столкнулся с остановившимися в пробке автомобилями, что привело к цепочке столкновений.

В результате аварии пострадал 21 человек, в том числе 14 пассажиров автобуса. Тяжелые травмы получил водитель одного из автомобилей, находившихся в заторе.

В настоящее время трасса перекрыта, на месте происшествия работают спасательные службы и полиция. Причины, по которым водитель автобуса допустил столкновение с автомобилями, выясняются.

До этого в Германии 13 человек пострадали в жестком ДТП с участием четырех автомобилей. Авария произошла в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Девять пострадавших госпитализировали.

Ранее выбежавшая на проезжую часть белка стала причиной ДТП в Германии.