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В Германии более 20 человек пострадали в аварии с автобусом

В ФРГ в результате аварии с участием автобуса пострадали более 20 человек
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AP

В Германии произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадали более 20 человек. Об этом сообщает телеканал WDR со ссылкой на данные полиции Кельна.

Согласно информации правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье днем на автотрассе A59. Автобус столкнулся с остановившимися в пробке автомобилями, что привело к цепочке столкновений.

В результате аварии пострадал 21 человек, в том числе 14 пассажиров автобуса. Тяжелые травмы получил водитель одного из автомобилей, находившихся в заторе.

В настоящее время трасса перекрыта, на месте происшествия работают спасательные службы и полиция. Причины, по которым водитель автобуса допустил столкновение с автомобилями, выясняются.

До этого в Германии 13 человек пострадали в жестком ДТП с участием четырех автомобилей. Авария произошла в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Девять пострадавших госпитализировали.

Ранее выбежавшая на проезжую часть белка стала причиной ДТП в Германии.

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