Выбежавшая на проезжую часть белка стала причиной ДТП

В Германии автомобилисты попали в ДТП из-за перебегавшей дорогу белки. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 17 апреля в городе Шпайер на западе страны. В 6:45 утра 54-летний местный житель, сидевший за рулем легкового автомобиля, двигался по улице Теодор-Хёсс-Штрассе и в последний момент заметил, что на дорогу выскочила белка. Ему пришлось резко затормозить, но 49-летний водитель грузовика, ехавший сзади, не смог вовремя отреагировать и врезался в его машину.

Белка не пострадала, пассажир в легковушке получил незначительные травмы, а ущерб составил около €16 тыс. Грузовик пришлось отбуксировать с места происшествия.

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