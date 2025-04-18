Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выбежавшая на проезжую часть белка стала причиной ДТП

Белка выбежала на дорогу и спровоцировала ДТП в Германии
close
Global Look Press

В Германии автомобилисты попали в ДТП из-за перебегавшей дорогу белки. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 17 апреля в городе Шпайер на западе страны. В 6:45 утра 54-летний местный житель, сидевший за рулем легкового автомобиля, двигался по улице Теодор-Хёсс-Штрассе и в последний момент заметил, что на дорогу выскочила белка. Ему пришлось резко затормозить, но 49-летний водитель грузовика, ехавший сзади, не смог вовремя отреагировать и врезался в его машину.

Белка не пострадала, пассажир в легковушке получил незначительные травмы, а ущерб составил около €16 тыс. Грузовик пришлось отбуксировать с места происшествия.

Ранее во Владивостоке родители убедили ребенка взять на себя вину за аварию с мотоциклом. На записи с камер видеонаблюдения видно, что в момент столкновения с автомобилем за рулем мотоцикла был мужчина, а школьник был пассажиром. Однако пострадавшие сообщили о том, что мотоциклом управлял 13-летний мальчик, а мужчина в этот момент сидел на месте пассажира. «Легенду» подтвердила и мать подростка.

Ранее поход в туалет рядом с зоной отдыха у трассы закончился для мужчины трагедией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами