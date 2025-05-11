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В Эстонии заявили о рекордном оттоке россиян из страны

Эмиграция россиян из Эстонии поставила 10-летний рекорд
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Depositphotos

Из Эстонии впервые за 20 лет уехало больше россиян, чем приехало. Об этом говорится в статье главного аналитика Департамента статистики Эстонии Кристьяна Эрика Лоика.

По данным аналитика, по итогам 2024 года в Эстонию приехало 600 россиян, что почти в три раза меньше, чем в 2019 году. При этом в прошлом году страну впервые с 2020 года покинули больше граждан, чем прибыло. Основной отток пришелся на людей в возрасте 30–44 лет.

«Приток мигрантов больше не компенсирует рост оттока, и баланс между уезжающими и прибывающими сокращается», — говорится в статье.

Лоик связал рост оттока граждан с жесткой миграционной политикой Эстонии в отношении россиян и лиц с неопределенным гражданством. Также, по его словам, на ситуацию повлияло снижение интереса к эмиграции в страну.

В марте в министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что Таллин перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан. В ведомстве подчеркнули, что россияне, которые имеют вид на жительство в Эстонии или другом государстве Евросоюза, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта.

Ранее Эстония депортировала в Россию желавшего уничтожения россиян ультраправого активиста.

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