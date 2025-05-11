В Новосибирске неизвестные устроили драку в магазине разливных напитков 9 мая

В Новосибирске компания молодых людей устроила драку в магазине разливных напитков. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

По словам его источника, инцидент произошел поздно вечером 9 мая во втором корпусе дома №3 в Горском микрорайоне. Компания шумела, а когда молодым людям сделали замечание, они отреагировали агрессивно, начали употреблять нецензурную лексику и кидаться на других покупателей. В итоге между посетителями завязалась драка. Когда в магазин вызвали охрану, молодые люди начали убегать. Их попытались остановить, тогда один из членов компании распылил перцовый баллончик. Смесью надышались продавцы и покупатели. Некоторых пришлось госпитализировать.

В апреле во Владивостоке несовершеннолетние напали на водителя автобуса. Мужчина обратился с заявлением в следственные органы после того, как группа подростков избила его. Это попало на видео. Также хулиганы распылили в лицо пострадавшему газовый баллончик и облили транспортное средство краской. По словам водителя, ЧП произошло в районе Покровского парка, пока автобус стоял на остановке.

Ранее российские подростки избили охранника ТЦ битой и распылили на него перцовый баллончик.