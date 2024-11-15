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Российские подростки избили охранника ТЦ битой и распылили на него перцовый баллончик

Во Владивостоке подростки напали на охранника ТЦ с битой и перцовым баллончиком

Во Владивостоке подростки избили охранника ТЦ битой и распылили на него перцовый баллончик. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Фадеева. Полицейские прибыли туда после сообщения от охранника магазина, который рассказал, что на него напали двое незнакомцев. Агрессоры избили его битой и распылили в сторону мужчины жидкость из перцового баллончика.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Причастные к инциденту устанавливаются.

Telegram-канал Amur Mash сообщает, что нападавшими, предварительно, были подростки. Компания гуляла по магазинам в ТЦ «Надежда» и поругалась с продавщицей. За нее вступился охранник, которого они в результате избили. Отмечается, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее пенсионерку обварило кипятком при прорыве теплотрассы во Владивостоке.

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