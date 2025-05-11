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Акция «Бессмертный полк» прошла в африканском городе

В Йоханнесбурге прошла акция «Бессмертный полк»
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Акция «Бессмертный полк» состоялась в городе Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие прошло на территории кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Его участниками стали сотрудники диппредставительства, российские граждане, а также представители посольств дружественных стран. Всего в шествии приняли участие около 300 человек.

Также в рамках акции состоялся праздничный концерт учащихся школы при посольстве России. Их выступление встретили овациями, отметило агентство.

До этого в Мадриде прошла самая масштабная в Европе акция «Бессмертный полк». По оценкам организаторов, около трех тысяч человек приняли участие в шествии по центральным улицам испанской столицы. Марш стартовал от площади Аточа и продолжился по историческим улицам.

Ранее в Париже украинские активисты попытались сорвать «Бессмертный полк».

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