Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Париже украинские активисты попытались сорвать «Бессмертный полк»

Украинские активисты пытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Украинские активисты предприняли попытку сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже, однако мероприятие прошло в запланированном формате. Об этом сообщила участница шествия Анна Новикова в беседе с РИА Новости.

«Они присоединились к колонне на площади Республики и дошли с нами до кладбища, где разместили афиши против Путина и оставили провокационные надписи. Но их действия не достигли цели», — отметила Новикова.

По ее словам, акция была официально согласована, а правоохранители обеспечили порядок.

В честь 80-летия Победы акции «Бессмертный полк» прошли от Вифлеема до Парижа. Мероприятия объединили тысячи участников, включая соотечественников, местных жителей и официальных представителей.

Также отмечалось, что около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Женеве.

Ранее украинского активиста кинули в фонтан в Израиле во время шествия «Бессмертного полка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами