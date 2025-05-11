В Париже украинские активисты попытались сорвать «Бессмертный полк»

Украинские активисты предприняли попытку сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже, однако мероприятие прошло в запланированном формате. Об этом сообщила участница шествия Анна Новикова в беседе с РИА Новости.

«Они присоединились к колонне на площади Республики и дошли с нами до кладбища, где разместили афиши против Путина и оставили провокационные надписи. Но их действия не достигли цели», — отметила Новикова.

По ее словам, акция была официально согласована, а правоохранители обеспечили порядок.

В честь 80-летия Победы акции «Бессмертный полк» прошли от Вифлеема до Парижа. Мероприятия объединили тысячи участников, включая соотечественников, местных жителей и официальных представителей.

Также отмечалось, что около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Женеве.

Ранее украинского активиста кинули в фонтан в Израиле во время шествия «Бессмертного полка».