В Мадриде провели самую масштабную в Европе акцию «Бессмертный полк»

В Мадриде акция «Бессмертный полк» собрала около трех тысяч человек

В Мадриде прошла самая масштабная в Европе акция «Бессмертный полк», собравшая тысячи людей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По оценкам организаторов, около трех тысяч человек приняли участие в шествии по центральным улицам испанской столицы. Марш стартовал от площади Аточа, расположенной рядом с главным железнодорожным вокзалом города, и продолжился по историческим улицам.

Участники акции несли фотографии своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Многие пришли с семьями, включая детей, одетых в стилизованную военную форму. Во время шествия звучали песни времен войны, а также современные композиции, посвященные героизму советского народа.

«Для меня это один из самых важных дней в году. Моя семья из Белоруссии. Я вырос с историей про войну и знаю, как много она значила и для наших бабушек, и дедушек. Это память, которую мы обязаны нести дальше», — поделился с агентством Андрей, один из участников шествия, пришедший на акцию вместе со своей подругой Микаэлой.

До этого украинские активисты предприняли попытку сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже, однако мероприятие прошло в запланированном формате.

Ранее перед зданием ООН в Женеве устроили акцию «Бессмертный полк».