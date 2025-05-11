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В Армении два самолета не могут совершить посадку из-за урагана

Sputnik Армения: в Ереване два самолета не могут совершить посадку из-за урагана
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В Ереване два самолета не могут совершить посадку из-за ураганного ветра. Об этом пишет Telegram-канал Sputnik Армения.

В подвешенном состоянии оказались лайнер Airbus A320 с 140 пассажирами, летевший из Шарджи, а также вылетевший из Москвы лайнер Boeing 737 авиакомпании Shirak Avia.

«На данный момент самолет из Шарджи не может совершить посадку в «Звартноце», еще один лайнер ожидает вылета», -— сообщили в пресс-службе аэропорта.

До этого в Санкт-Петербурге посадка самолета сорвалась из-за лисы на взлетно-посадочной полосе. Лайнер успешно приземлился после того, как полосу осмотрели орнитолог и сотрудники аэродромной службы.

27 апреля над Владикавказом попытались ослепить лазером пилотов самолета. Лазер зеленого цвета начал засвечивать кабину во время посадки. Источник лазерного луча находился по левому борту самолета в районе села Зильга. Отмечается, что инцидент не помешал пилотам посадить воздушное судно.

Ранее российский самолет получил удар молнии при посадке в Самаре.

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