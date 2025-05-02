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Лиса отправила самолет на второй круг при посадке в Пулково

В Петербурге посадка самолета сорвалась из-за лисы на взлетно-посадочной полосе
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Александр Вильф/РИА Новости

В Пулково самолет сел только со второй попытки из-за лисы на ВВП,сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 2 мая во время посадки рейса из Оренбурга. Диспетчер доложил пилотам о животном на взлетно-посадочной полосе и отправил борт авиакомпании «Россия» на второй круг.

Лайнер успешно приземлился после того, как полосу осмотрели орнитолог и сотрудники аэродромной службы.

Пилотов самолета попытались ослепить лазером над Владикавказом. Лазер зеленого цвета начал засвечивать кабину во время посадки. Источник лазерного луча находился по левому борту самолета в районе села Зильга. Отмечается, что инцидент не помешал пилотам посадить воздушное судно.

Ранее в аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы взлетной полосы после посадки.

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